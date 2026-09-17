Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 746317
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х1
Вес, г.
260
Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка
Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73195, 150 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.
Преимущества
- Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
- Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
- Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
- Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 230x22,2 731515
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитЗубило пикообразное STAYER Gorilla Force, 400 мм, SDS-max, Profe...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСверло-метчик DENZEL 76724, М10 х 1,25 мм, Р6М5
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70311, широкое, 14 х 40 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70917, 10 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724007, 27 мм
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКоронка DENZEL 724114, HSS по металлу, 42 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКоронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое "Балеринка"...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНабор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, ше...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73278, ф185 х 20 мм, 36 зубьев + к...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитЩетка для УШМ DENZEL 74465, 75 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М14
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73195, 150 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.
Преимущества
- Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
- Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
- Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
- Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - этот товар вы можете купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка