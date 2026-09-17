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Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х1
Вес, г.
260

Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка

Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73195, 150 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.

Преимущества

  • Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
  • Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
  • Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
  • Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73195, 150 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.

Преимущества

  • Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
  • Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
  • Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
  • Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной Matrix 73195, Turbo Extra, 150 х 22,2 мм, сухая резка - этот товар вы можете купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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