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Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.

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Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 1
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 2
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 3
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 4
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 5
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 6
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 7
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 8
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 9
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 10
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 11
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 12
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 13
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 14
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 15
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 16
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 17
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 18
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
64
Максимальный диаметр, мм
127
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 1
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 2
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 3
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 4
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 5
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 6
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 7
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 8
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 9
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 10
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 11
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 12
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 13
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 14
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 15
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 16
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 17
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 18
  • Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744882
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
64
Максимальный диаметр, мм
127
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
730

Описание товара Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.

Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.



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Отзывы о товаре Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
64
Максимальный диаметр, мм
127
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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