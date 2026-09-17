Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
64
Максимальный диаметр, мм
127
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 744882
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Загружаем...
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570 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
64
Максимальный диаметр, мм
127
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
730
Описание товара Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
конструкционная углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево
Минимальный диаметр, мм
64
Максимальный диаметр, мм
127
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Кольцевые пилы - 1 штшестигранный ключ - 1 штцентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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