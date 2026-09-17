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Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX

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Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 1
Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 2
Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 3
Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 4
Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 5
Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
600
Ширина, мм
25
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 1
  • Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 2
  • Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 3
  • Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 4
  • Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 5
  • Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744805
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
600
Ширина, мм
25
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х5х3
Вес, кг.
1.07

Описание товара Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX

Плоское зубило Matrix 70343 размером 18 х 25 х 600 мм устанавливается на перфоратор, совместимый с хвостовиком SDS MAX. Инструмент универсальной плоской формы упрощает демонтаж старой отделки, раскалывание кирпичных конструкций, штробление бетона и выполнение других работ.

Преимущества

  • Высокая прочность — полотно выполнено из легированной стали марки 40Х.
  • Надежность — полотно, прошедшее термообработку, устойчиво к механическим нагрузкам.
  • Эффективная работа — режущая часть оптимальной геометрии имеет свойство самозатачиваться.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
600
Ширина, мм
25
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоское зубило Matrix 70343 размером 18 х 25 х 600 мм устанавливается на перфоратор, совместимый с хвостовиком SDS MAX. Инструмент универсальной плоской формы упрощает демонтаж старой отделки, раскалывание кирпичных конструкций, штробление бетона и выполнение других работ.

Преимущества

  • Высокая прочность — полотно выполнено из легированной стали марки 40Х.
  • Надежность — полотно, прошедшее термообработку, устойчиво к механическим нагрузкам.
  • Эффективная работа — режущая часть оптимальной геометрии имеет свойство самозатачиваться.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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