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Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм

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Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 1
Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 2
Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 3
Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 4
Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 5
Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 6
Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
60
Длина, мм
44
Комплектация
Коронка - 1 шт
  • Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 1
  • Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 2
  • Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 3
  • Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 4
  • Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 5
  • Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 6
  • Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746104
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, быстрорежущая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
60
Длина, мм
44
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х5
Вес, г.
170

Описание товара Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм

Коронка Matrix BIMETAL 72460 диаметром 60 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.

Преимущества

  • Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
  • Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
  • Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).



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Отзывы о товаре Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, быстрорежущая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
60
Длина, мм
44
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Коронка Matrix BIMETAL 72460 диаметром 60 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.

Преимущества

  • Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
  • Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
  • Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка Matrix 72460, BIMETAL, 60 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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