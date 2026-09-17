Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732867, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732867, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
Пильный диск Сибртех 732867 диаметром 190 х 30 мм, с 36 зубьями, используется с торцовочными и циркулярными пилами, а также с распиловочными станками. Предназначен для продольного и поперечного пиления древесины мягких и твердых пород, фанеры, МДФ и ДСП. Благодаря средним зубьям достигается оптимальное соотношение скорости и качества реза. Диск применяется для выполнения строительных, ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава YG8 долго держат заточку.
- Надежность — основа диска изготовлена из устойчивой к нагрузкам стали 50, твердосплавные напайки крепко держатся на зубцах благодаря качественному медному припою.
- Стабильно качественный рез — диск пилит быстро и ровно за счет попеременной заточки зубьев, компенсационные пазы защищают диск от деформации в результате нагрева, предотвращая его заклинивание.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск Сибртех 732867 диаметром 190 х 30 мм, с 36 зубьями, используется с торцовочными и циркулярными пилами, а также с распиловочными станками. Предназначен для продольного и поперечного пиления древесины мягких и твердых пород, фанеры, МДФ и ДСП. Благодаря средним зубьям достигается оптимальное соотношение скорости и качества реза. Диск применяется для выполнения строительных, ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава YG8 долго держат заточку.
- Надежность — основа диска изготовлена из устойчивой к нагрузкам стали 50, твердосплавные напайки крепко держатся на зубцах благодаря качественному медному припою.
- Стабильно качественный рез — диск пилит быстро и ровно за счет попеременной заточки зубьев, компенсационные пазы защищают диск от деформации в результате нагрева, предотвращая его заклинивание.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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