Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм
Щетка для УШМ Denzel «Тарелка» 746113, 125 мм, М14, с щетиной из крученой нержавеющей проволоки 0,5 мм, предназначена для снятия толстого слоя краски, лака, ржавчины, для удаления заусенцев и окалины, зачистки сварных швов. Щеткой обрабатывают твердые, преимущественно металлические поверхности, в том числе из нержавеющей стали. Она удобна для очистки как плоских изделий, так и внутренних углов, пазов, изгибов. Щетка совместима с углошлифовальными машинами, поддерживающими работу на скорости до 12500 об/мин. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Щетка пригодится во время строительства, на производстве, а также будет полезна в быту.
Преимущества
- Щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
- Проволока имеет витую форму, что обеспечивает высокую деформационную стойкость щетины.
- Щетина из нержавейки и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии, поэтому насадку можно использовать в условиях повышенной влажности.
- Для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14, что позволяет быстро устанавливать и заменять оснастку.
- Корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
- Щетка изготовлена под строгим технологическим контролем, что гарантирует ее высокое качество.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70353, хвостовик M22 х 16...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитСверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 70497, 30-120 м...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705311, цельная крестовая пластина, 10x165 ...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитНабор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитНабор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитКоронка DENZEL 724111, HSS по металлу, 38 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитКоронка Matrix 72454, BIMETAL, 54 мм
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитКоронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 728...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73142, 125 х 22,2...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, с...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кол...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитКруг шлифовальный Мир Инструмента 73481, 150 х 20 х 12,7 мм, 64С...
Щетка для УШМ Denzel «Тарелка» 746113, 125 мм, М14, с щетиной из крученой нержавеющей проволоки 0,5 мм, предназначена для снятия толстого слоя краски, лака, ржавчины, для удаления заусенцев и окалины, зачистки сварных швов. Щеткой обрабатывают твердые, преимущественно металлические поверхности, в том числе из нержавеющей стали. Она удобна для очистки как плоских изделий, так и внутренних углов, пазов, изгибов. Щетка совместима с углошлифовальными машинами, поддерживающими работу на скорости до 12500 об/мин. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Щетка пригодится во время строительства, на производстве, а также будет полезна в быту.
Преимущества
- Щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
- Проволока имеет витую форму, что обеспечивает высокую деформационную стойкость щетины.
- Щетина из нержавейки и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии, поэтому насадку можно использовать в условиях повышенной влажности.
- Для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14, что позволяет быстро устанавливать и заменять оснастку.
- Корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
- Щетка изготовлена под строгим технологическим контролем, что гарантирует ее высокое качество.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм