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Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 6
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 7
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 8
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 9
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 10
Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 7
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 8
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 9
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 10
  • Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746639
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х5
Вес, г.
340

Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм

Щетка для УШМ Denzel «Тарелка» 746113, 125 мм, М14, с щетиной из крученой нержавеющей проволоки 0,5 мм, предназначена для снятия толстого слоя краски, лака, ржавчины, для удаления заусенцев и окалины, зачистки сварных швов. Щеткой обрабатывают твердые, преимущественно металлические поверхности, в том числе из нержавеющей стали. Она удобна для очистки как плоских изделий, так и внутренних углов, пазов, изгибов. Щетка совместима с углошлифовальными машинами, поддерживающими работу на скорости до 12500 об/мин. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Щетка пригодится во время строительства, на производстве, а также будет полезна в быту.

Преимущества

  • Щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
  • Проволока имеет витую форму, что обеспечивает высокую деформационную стойкость щетины.
  • Щетина из нержавейки и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии, поэтому насадку можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • Для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14, что позволяет быстро устанавливать и заменять оснастку.
  • Корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
  • Щетка изготовлена под строгим технологическим контролем, что гарантирует ее высокое качество.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для УШМ Denzel «Тарелка» 746113, 125 мм, М14, с щетиной из крученой нержавеющей проволоки 0,5 мм, предназначена для снятия толстого слоя краски, лака, ржавчины, для удаления заусенцев и окалины, зачистки сварных швов. Щеткой обрабатывают твердые, преимущественно металлические поверхности, в том числе из нержавеющей стали. Она удобна для очистки как плоских изделий, так и внутренних углов, пазов, изгибов. Щетка совместима с углошлифовальными машинами, поддерживающими работу на скорости до 12500 об/мин. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Щетка пригодится во время строительства, на производстве, а также будет полезна в быту.

Преимущества

  • Щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
  • Проволока имеет витую форму, что обеспечивает высокую деформационную стойкость щетины.
  • Щетина из нержавейки и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии, поэтому насадку можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • Для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14, что позволяет быстро устанавливать и заменять оснастку.
  • Корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
  • Щетка изготовлена под строгим технологическим контролем, что гарантирует ее высокое качество.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ DENZEL 746113, 125 мм, М14, Тарелка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - по цене 530 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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