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Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10)

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Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 1
Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 2
Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 3
Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 4
Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 1
  • Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 2
  • Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 3
  • Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 4
  • Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10)
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 10 мм, длина 120 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
235x55x12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х6х1
Вес, г.
55

Описание товара Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10)

Для сверления быстрорежущих сталей, подшипниковой стали, чугуна, керамики, гранита, бетона, кирпича. Используется с дрелями и перфораторами со сверлильным патроном.



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Отзывы о товаре Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 10 мм, длина 120 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
235x55x12
Страна производитель
Китай
Описание
Для сверления быстрорежущих сталей, подшипниковой стали, чугуна, керамики, гранита, бетона, кирпича. Используется с дрелями и перфораторами со сверлильным патроном.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло KRAFTOOL Hard, 10 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-120-10) - по цене 530 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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