Коронка Matrix 72420, BIMETAL, 20 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
20
Длина, мм
52
Комплектация
Коронка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 746089
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, быстрорежущая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
20
Длина, мм
52
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
40
Описание товара Коронка Matrix 72420, BIMETAL, 20 мм
Коронка Matrix BIMETAL 72420 диаметром 20 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731075
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 5.0 х 86 мм, сталь Р6М5К5, класс...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС,...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70390, 40 мм
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704014, 14 х 300 мм, ...
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, быстрорежущая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
20
Длина, мм
52
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка Matrix BIMETAL 72420 диаметром 20 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка Matrix 72420, BIMETAL, 20 мм - по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коронка Matrix 72420, BIMETAL, 20 мм