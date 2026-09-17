Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 745347
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Загружаем...
670 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
190
Фиксатор
да
Материал рукоятки
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х20х5
Вес, г.
790
Описание товара Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки
Кусторез Palisad 60591 длиной 550 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, пригодится садоводам для ухода за участком. Поможет поддерживать аккуратный вид кустарников и живых изгородей. Кусторез подходит для подрезания молодых веток толщиной до 10 мм с целью омоложения и придания им нужной формы.
Преимущества
- Прочность — лезвия изготовлены из стали по технологии холодного штампования.
- Высокий ресурс — лезвия прошли закалку индукционным током высокой частоты и были заточены на заводе, поэтому долго сохраняют режущие свойства.
- Эффективность и защита от разрушения — коррозионностойкое масляное покрытие предотвращает образование ржавчины, а также обеспечивает легкость реза.
- Долговечность — рукоятки изготовлены из среднеуглеродистой стали и покрыты антикоррозийной порошковой эмалью.
- Защита от поломки — встроенный ограничитель сжатия выступает в качестве предохранительного механизма.
- Комфортная работа — рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.
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Бренд
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
190
Фиксатор
да
Материал рукоятки
сталь
Страна производитель
Китай
Кусторез Palisad 60591 длиной 550 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, пригодится садоводам для ухода за участком. Поможет поддерживать аккуратный вид кустарников и живых изгородей. Кусторез подходит для подрезания молодых веток толщиной до 10 мм с целью омоложения и придания им нужной формы.
Преимущества
- Прочность — лезвия изготовлены из стали по технологии холодного штампования.
- Высокий ресурс — лезвия прошли закалку индукционным током высокой частоты и были заточены на заводе, поэтому долго сохраняют режущие свойства.
- Эффективность и защита от разрушения — коррозионностойкое масляное покрытие предотвращает образование ржавчины, а также обеспечивает легкость реза.
- Долговечность — рукоятки изготовлены из среднеуглеродистой стали и покрыты антикоррозийной порошковой эмалью.
- Защита от поломки — встроенный ограничитель сжатия выступает в качестве предохранительного механизма.
- Комфортная работа — рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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