Top.Mail.Ru
Ножницы садовые Raco 4202-53/114C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножницы садовые Raco 4202-53/114C

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 1
Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 2
Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 3
Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 4
Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 1
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 2
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 3
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 4
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 060 руб.  1 715 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341800
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы садовые Raco 4202-53/114C
1 060 руб. -38%
1 715 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Ножницы садовые Raco 4202-53/114C

Поворотный механизм позволяет разворачивать лезвия в любую сторону на угол 90 градусов (3 положения). Самозатачивающиеся лезвия защищены от коррозии. Ручки из закаленной стали с виниловым покрытием и фиксатором.

Отзывы о товаре Ножницы садовые Raco 4202-53/114C

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Ножницы,супер,я брал лет 12 назад,жена оставила кому то подарок,вот пришлось опять такую же заказать,просто сделано в России!!!.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Фераль Н.

Достоинства:


Комментарий:
Самые классные ножницы. Превосходят даже Fiskars!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Лилия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё прекрасно, режет отлично



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Поворотный механизм позволяет разворачивать лезвия в любую сторону на угол 90 градусов (3 положения). Самозатачивающиеся лезвия защищены от коррозии. Ручки из закаленной стали с виниловым покрытием и фиксатором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Ножницы,супер,я брал лет 12 назад,жена оставила кому то подарок,вот пришлось опять такую же заказать,просто сделано в России!!!.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Фераль Н.

Достоинства:


Комментарий:
Самые классные ножницы. Превосходят даже Fiskars!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Лилия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё прекрасно, режет отлично


Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - по цене 1060 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...