Ножницы садовые Raco 4202-53/114C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 060 руб. 1 715 руб.
В наличии
Код товара: 341800
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 060 руб. -38%
1 715 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х10х3
Вес, г.
200
Описание товара Ножницы садовые Raco 4202-53/114C
Поворотный механизм позволяет разворачивать лезвия в любую сторону на угол 90 градусов (3 положения). Самозатачивающиеся лезвия защищены от коррозии. Ручки из закаленной стали с виниловым покрытием и фиксатором.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
340
Страна производитель
Китай
Поворотный механизм позволяет разворачивать лезвия в любую сторону на угол 90 градусов (3 положения). Самозатачивающиеся лезвия защищены от коррозии. Ручки из закаленной стали с виниловым покрытием и фиксатором.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
Ножницы,супер,я брал лет 12 назад,жена оставила кому то подарок,вот пришлось опять такую же заказать,просто сделано в России!!!.
Достоинства:
Комментарий:
Самые классные ножницы. Превосходят даже Fiskars!
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё прекрасно, режет отлично
Ножницы садовые Raco 4202-53/114C - по цене 1060 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножницы садовые Raco 4202-53/114C
Достоинства:
Комментарий:
Ножницы,супер,я брал лет 12 назад,жена оставила кому то подарок,вот пришлось опять такую же заказать,просто сделано в России!!!.
Достоинства:
Комментарий:
Самые классные ножницы. Превосходят даже Fiskars!
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё прекрасно, режет отлично