Ножницы для травы Makita DUM111SYXаккум.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для стрижки травы для обрезки кустов
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Аккумулятор в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732575
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Характеристики
Бренд
Назначение
для стрижки травы для обрезки кустов
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
200
Габариты без упаковки
353х177х131 мм
Аккумулятор в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1.5 Ач
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х18
Вес, кг.
3.3
Описание товара Ножницы для травы Makita DUM111SYXаккум.
Ножницы аккумуляторные MAKITA DUM111SYX предназначены для стрижки травы и мелкого кустарника. Высота стрижки может регулироваться по трем ступеням 15, 20 и 25 мм. Двусторонние лезвия двигаются одновременно для отличного результата резки. Они имеют черное покрытие, предотвращающее коррозию. Набор лезвий можно заменить без инструментов. Мягкая, прорезиненная рукоятка для лучшего контроля и комфорта при работе. Работают ножницы от Li-Ion аккумуляторов напряжением 18 В. Имеется защита от глубокого разряда аккумулятора: светодиодный индикатор показывает состояние акб.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Назначение
для стрижки травы для обрезки кустов
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
200
Габариты без упаковки
353х177х131 мм
Аккумулятор в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1.5 Ач
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Страна производитель
Китай
Ножницы аккумуляторные MAKITA DUM111SYX предназначены для стрижки травы и мелкого кустарника. Высота стрижки может регулироваться по трем ступеням 15, 20 и 25 мм. Двусторонние лезвия двигаются одновременно для отличного результата резки. Они имеют черное покрытие, предотвращающее коррозию. Набор лезвий можно заменить без инструментов. Мягкая, прорезиненная рукоятка для лучшего контроля и комфорта при работе. Работают ножницы от Li-Ion аккумуляторов напряжением 18 В. Имеется защита от глубокого разряда аккумулятора: светодиодный индикатор показывает состояние акб.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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