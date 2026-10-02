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Ножницы Grinda 8-422015_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы Grinda 8-422015_z01

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Ножницы Grinda 8-422015_z01 - фото 1
Ножницы Grinda 8-422015_z01 - фото 2
Ножницы Grinda 8-422015_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
  • Ножницы Grinda 8-422015_z01 - фото 1
  • Ножницы Grinda 8-422015_z01 - фото 2
  • Ножницы Grinda 8-422015_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножницы Grinda 8-422015_z01
760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х10х4
Вес, г.
340

Описание товара Ножницы Grinda 8-422015_z01

Лезвия ножниц изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро заточены и закалены. Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и препятствует прилипанию грязи. Поворотный механизм лезвий относительно ручек (на 180°) позволяет выполнять работы в труднодоступных местах. Ножницы имеют удобную эргономичную двухкомпонентную рукоятку с простым и надежным двухсторонним фиксатором лезвий для левой или правой руки.

Отзывы о товаре Ножницы Grinda 8-422015_z01




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
345
Страна производитель
Китай
Описание
Лезвия ножниц изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро заточены и закалены. Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и препятствует прилипанию грязи. Поворотный механизм лезвий относительно ручек (на 180°) позволяет выполнять работы в труднодоступных местах. Ножницы имеют удобную эргономичную двухкомпонентную рукоятку с простым и надежным двухсторонним фиксатором лезвий для левой или правой руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы Grinda 8-422015_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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