Ножницы Grinda 8-422015_z01
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Характеристики
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 268413
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х10х4
Вес, г.
340
Описание товара Ножницы Grinda 8-422015_z01
Лезвия ножниц изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро заточены и закалены. Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и препятствует прилипанию грязи. Поворотный механизм лезвий относительно ручек (на 180°) позволяет выполнять работы в труднодоступных местах. Ножницы имеют удобную эргономичную двухкомпонентную рукоятку с простым и надежным двухсторонним фиксатором лезвий для левой или правой руки.
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Бренд
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
345
Страна производитель
Китай
Лезвия ножниц изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро заточены и закалены. Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и препятствует прилипанию грязи. Поворотный механизм лезвий относительно ручек (на 180°) позволяет выполнять работы в труднодоступных местах. Ножницы имеют удобную эргономичную двухкомпонентную рукоятку с простым и надежным двухсторонним фиксатором лезвий для левой или правой руки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Ножницы Grinda 8-422015_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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