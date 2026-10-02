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Ножницы Grinda 8-422003_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы Grinda 8-422003_z01

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Ножницы Grinda 8-422003_z01 - фото 1
Ножницы Grinda 8-422003_z01 - фото 2
Ножницы Grinda 8-422003_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
  • Ножницы Grinda 8-422003_z01 - фото 1
  • Ножницы Grinda 8-422003_z01 - фото 2
  • Ножницы Grinda 8-422003_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножницы Grinda 8-422003_z01
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
резина
Общая длина, мм
315
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х10х5
Вес, г.
360

Описание товара Ножницы Grinda 8-422003_z01

Лезвия ножниц изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро заточены и закалены. Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и препятствует прилипанию грязи. Удобные и надежные металлические ручки имеют ПВХ-покрытие.

Отзывы о товаре Ножницы Grinda 8-422003_z01




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
резина
Общая длина, мм
315
Страна производитель
Китай
Описание
Лезвия ножниц изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро заточены и закалены. Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и препятствует прилипанию грязи. Удобные и надежные металлические ручки имеют ПВХ-покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы Grinda 8-422003_z01 - по цене 720 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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