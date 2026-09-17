Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для молодых побегов диаметром до 12 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
В наличии
Код товара: 745349
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1 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для молодых побегов диаметром до 12 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
162
Фиксатор
да
Материал рукоятки
алюминиевый сплав
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
60х17х6
Вес, г.
640
Описание товара Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE
Кусторез кованый Palisad LUXE Forged 605945 длиной 600 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, предназначен для подрезки крон деревьев и кустов с ветками диаметром до 12 мм. С его помощью можно создать живую изгородь и омолодить растения, добиться увеличения прироста побегов и урожая. Инструмент пригодится как частным, так и профессиональным садоводам.
Преимущества
- Надежность — кованые лезвия и основание из японской инструментальной стали выдерживают интенсивное использование.
- Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку, поэтому долго сохраняют режущие свойства.
- Коррозионная стойкость — на лезвия нанесено защитное хромовое покрытие.
- Прочность — рукоятки из алюминиевого сплава не подвержены коррозии, а благодаря овальному профилю выдерживают высокие нагрузки.
- Продуманная конструкция — ограничитель сжатия с демпфером предотвращает поломку инструмента.
- Комфортное использование — резиновые накладки на рукоятках обеспечивают надежный захват и препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.
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Бренд
Назначение
для молодых побегов диаметром до 12 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
162
Фиксатор
да
Материал рукоятки
алюминиевый сплав
Страна производитель
Тайвань
Кусторез кованый Palisad LUXE Forged 605945 длиной 600 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, предназначен для подрезки крон деревьев и кустов с ветками диаметром до 12 мм. С его помощью можно создать живую изгородь и омолодить растения, добиться увеличения прироста побегов и урожая. Инструмент пригодится как частным, так и профессиональным садоводам.
Преимущества
- Надежность — кованые лезвия и основание из японской инструментальной стали выдерживают интенсивное использование.
- Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку, поэтому долго сохраняют режущие свойства.
- Коррозионная стойкость — на лезвия нанесено защитное хромовое покрытие.
- Прочность — рукоятки из алюминиевого сплава не подвержены коррозии, а благодаря овальному профилю выдерживают высокие нагрузки.
- Продуманная конструкция — ограничитель сжатия с демпфером предотвращает поломку инструмента.
- Комфортное использование — резиновые накладки на рукоятках обеспечивают надежный захват и препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - данный товар вы можете купить по цене 1620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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