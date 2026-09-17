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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный

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Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 1
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 2
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 3
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 4
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 5
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
25
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 1
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 2
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 3
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 4
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 5
  • Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1&quot;, 25 м, армированный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745168
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1 дюйм
Диаметр шланга
24
Давление, Бар
13
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
39
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х21
Вес, кг.
6.06

Описание товара Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный

Поливочный набор Palisad с 25-метровым резиновым шлангом поможет организовать полив на участке без частого перемещения источника воды. Он поддерживает подключение диаметром 1 дюйм и работает как от водопровода, так и от ёмкости, поэтому подходит для разных условий использования. Регулятор расхода воды позволяет удобнее контролировать подачу во время полива. Давление до 13 бар обеспечивает рабочий запас для повседневных задач. При весе 6,3 кг набор остаётся практичным для перемещения, а габариты 39?21 см позволяют компактно разместить его среди садового инвентаря.cuntegn

Отзывы о товаре Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1 дюйм
Диаметр шланга
24
Давление, Бар
13
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
39
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с 25-метровым резиновым шлангом поможет организовать полив на участке без частого перемещения источника воды. Он поддерживает подключение диаметром 1 дюйм и работает как от водопровода, так и от ёмкости, поэтому подходит для разных условий использования. Регулятор расхода воды позволяет удобнее контролировать подачу во время полива. Давление до 13 бар обеспечивает рабочий запас для повседневных задач. При весе 6,3 кг набор остаётся практичным для перемещения, а габариты 39?21 см позволяют компактно разместить его среди садового инвентаря.cuntegn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67468, 1", 25 м, армированный - данный товар вы можете купить по цене 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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