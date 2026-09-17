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Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 50 метров, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 50 метров, LUXE

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Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 1
Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 2
Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 3
Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 4
Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 5
Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 6
Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
50
  • Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 1/2&quot; 50 метров, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 50 метров, LUXE
2 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
28
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х39х13
Вес, кг.
6.9

Описание товара Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 50 метров, LUXE

4-слойный армированный поливочный шланг Palisad LUXE «Professional» 67462 длиной 50 м и диаметром 1/2" используется для организации системы полива на даче, в саду, скверах и небольших парках. С его помощью удобно проводить ежедневное орошение газонов и растений. Гибкий напорный шланг оптимально подходит для интенсивной эксплуатации.

Преимущества

  • Высокий ресурс — шланг выполнен из поливинилхлорида (ПВХ) наивысшего качества и армирован.
  • Максимально прочный армирующий слой — полиэстерная нить с инновационным плетением обеспечивает стойкость к высоким нагрузкам, перегибам и скручиванию.
  • Защита от внешних воздействий — специальное покрытие предотвращает разрушение шланга от перепадов температур и УФ-лучей.
  • Повышенная прочность — за счет толщины стенок 2,2 мм шланг выдерживает давление до 35 бар.
  • Универсальность — изделие совместимо со всеми поливочными системами Palisad и Palisad LUXE.

Отзывы о товаре Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 50 метров, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
28
Страна производитель
Россия
Описание

4-слойный армированный поливочный шланг Palisad LUXE «Professional» 67462 длиной 50 м и диаметром 1/2" используется для организации системы полива на даче, в саду, скверах и небольших парках. С его помощью удобно проводить ежедневное орошение газонов и растений. Гибкий напорный шланг оптимально подходит для интенсивной эксплуатации.

Преимущества

  • Высокий ресурс — шланг выполнен из поливинилхлорида (ПВХ) наивысшего качества и армирован.
  • Максимально прочный армирующий слой — полиэстерная нить с инновационным плетением обеспечивает стойкость к высоким нагрузкам, перегибам и скручиванию.
  • Защита от внешних воздействий — специальное покрытие предотвращает разрушение шланга от перепадов температур и УФ-лучей.
  • Повышенная прочность — за счет толщины стенок 2,2 мм шланг выдерживает давление до 35 бар.
  • Универсальность — изделие совместимо со всеми поливочными системами Palisad и Palisad LUXE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный PALISAD 67462, 4-слойн. армированный "Professional", 1/2" 50 метров, LUXE - стоимость товара 2710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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