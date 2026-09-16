Распылитель веерный GRINDA RO-18P, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429341)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
15
Количество сопел
18
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
В наличии
Код товара: 696985
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
15
Количество сопел
18
Площадь полива
0
Ширина, см
17
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х16х8
Вес, г.
722
Описание товара Распылитель веерный GRINDA RO-18P, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429341)
Профессиональный веерный распылитель GRINDA PROLine RO-18P 18 форсунок 429341 подходит для полива растений на дачном участке. Надежность. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям и атмосферным условиям пластика. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Регулировка напора воды дает возможность настраивать дальность распыления и экономить воду. Отличается простым и быстрым подключением к системе полива.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
15
Количество сопел
18
Площадь полива
0
Ширина, см
17
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Профессиональный веерный распылитель GRINDA PROLine RO-18P 18 форсунок 429341 подходит для полива растений на дачном участке. Надежность. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям и атмосферным условиям пластика. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Регулировка напора воды дает возможность настраивать дальность распыления и экономить воду. Отличается простым и быстрым подключением к системе полива.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распылитель веерный GRINDA RO-18P, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429341) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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