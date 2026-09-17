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Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах

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Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745150
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах
2 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
нет
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
36.2
Высота, см
10.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х38х38
Вес, кг.
1.78

Описание товара Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах

Поливочный набор Palisad с длиной 45 м поможет организовать удобный полив на участке, используя воду из ёмкости или водопровода. Подключение предусмотрено под диаметры 3/4 и 1/2 дюйма, а штуцер обеспечивает практичное соединение элементов системы. Компактные габариты — 36,2 ? 10,6 см — и вес 2,62 кг делают набор удобным для размещения и хранения. Пластиковое исполнение сочетает небольшой вес и практичность для регулярных работ в саду и на даче.

Отзывы о товаре Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
нет
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
36.2
Развернуть
Высота, см
10.6
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с длиной 45 м поможет организовать удобный полив на участке, используя воду из ёмкости или водопровода. Подключение предусмотрено под диаметры 3/4 и 1/2 дюйма, а штуцер обеспечивает практичное соединение элементов системы. Компактные габариты — 36,2 ? 10,6 см — и вес 2,62 кг делают набор удобным для размещения и хранения. Пластиковое исполнение сочетает небольшой вес и практичность для регулярных работ в саду и на даче.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для шланга PALISAD 674058, 45 м, на колесах - этот товар вы можете купить по цене 2480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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