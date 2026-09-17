Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер
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Характеристики
Описание товара Набор поливочный PALISAD 67423, шланг 3/4" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер
Поливочный набор Palisad 67423 состоит из шланга диаметром 3/4" и длиной 25 м, 7-режимного пистолета, соединителей и адаптера. Подключается к источнику водоснабжения через отвод или кран с внешней резьбой диаметром 3/4" или 1/2". Трехслойный шланг с армирующим слоем отличается повышенной прочностью и выдерживает давление до 10 бар. Он хорошо держит форму, не скручивается и рассчитан на интенсивное использование. Набор полностью готов к работе и будет полезен для ухода за дачным участком, парком или сквером.
Преимущества
- Прочность и долговечность — шланг изготовлен из высококачественного ПВХ, устойчивого к ультрафиолету, дополнительные элементы набора выполнены из ABS-пластика и не боятся коррозии.
- Выбор оптимального режима полива — пистолет-распылитель позволяет регулировать мощность и тип струи.
- Экологичность — все детали изготовлены из безвредных материалов, их использование безопасно для окружающей среды.
- Универсальность — коннекторы, адаптер и пистолет-распылитель совместимы с элементами всех поливочных систем ТМ Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Поливочный набор Palisad 67423 состоит из шланга диаметром 3/4" и длиной 25 м, 7-режимного пистолета, соединителей и адаптера. Подключается к источнику водоснабжения через отвод или кран с внешней резьбой диаметром 3/4" или 1/2". Трехслойный шланг с армирующим слоем отличается повышенной прочностью и выдерживает давление до 10 бар. Он хорошо держит форму, не скручивается и рассчитан на интенсивное использование. Набор полностью готов к работе и будет полезен для ухода за дачным участком, парком или сквером.
Преимущества
- Прочность и долговечность — шланг изготовлен из высококачественного ПВХ, устойчивого к ультрафиолету, дополнительные элементы набора выполнены из ABS-пластика и не боятся коррозии.
- Выбор оптимального режима полива — пистолет-распылитель позволяет регулировать мощность и тип струи.
- Экологичность — все детали изготовлены из безвредных материалов, их использование безопасно для окружающей среды.
- Универсальность — коннекторы, адаптер и пистолет-распылитель совместимы с элементами всех поливочных систем ТМ Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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