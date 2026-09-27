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Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4", 25 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4", 25 м

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Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 1
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 2
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 3
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 4
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 5
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 6
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 7
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 8
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
25
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 1
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 2
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 3
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 4
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 5
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 6
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 7
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 8
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4&quot;, 25 м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4", 25 м
2 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
25
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х38х16
Вес, кг.
5.36

Описание товара Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4", 25 м

Трехслойный армированный поливочный шланг Palisad 67364 диаметром 3/4" и длиной 25 м, с прозрачными стенками, используется для создания системы орошения. За счет эластичности устойчив к перекручиванию и образованию заломов, поэтому прослужит не один сезон. Шланг пригодится владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Повышенная прочность — шланг изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и армирован нитью из полиэстера.
  • Высокий ресурс — армирующая нить обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
  • Надежность и устойчивость к нагрузкам — толщина стенок составляет 2,4 мм, шланг выдерживает давление до 19 бар.
  • Удобное использование — прозрачные стенки позволяют контролировать степень загрязнения шланга.
  • Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.



Теги товара: шланги 3/4"

Отзывы о товаре Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4", 25 м




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
25
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Описание

Трехслойный армированный поливочный шланг Palisad 67364 диаметром 3/4" и длиной 25 м, с прозрачными стенками, используется для создания системы орошения. За счет эластичности устойчив к перекручиванию и образованию заломов, поэтому прослужит не один сезон. Шланг пригодится владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Повышенная прочность — шланг изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и армирован нитью из полиэстера.
  • Высокий ресурс — армирующая нить обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
  • Надежность и устойчивость к нагрузкам — толщина стенок составляет 2,4 мм, шланг выдерживает давление до 19 бар.
  • Удобное использование — прозрачные стенки позволяют контролировать степень загрязнения шланга.
  • Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.


Теги товара: шланги 3/4"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67364, 3-х слойный, 3/4", 25 м - по цене 2440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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