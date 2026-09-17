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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2", 50 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2", 50 м

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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2&quot;, 50 м - фото 1
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2&quot;, 50 м - фото 2
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2&quot;, 50 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
50
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2&quot;, 50 м - фото 1
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2&quot;, 50 м - фото 2
  • Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2&quot;, 50 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2", 50 м
2 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40.4
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х13
Вес, кг.
7.08

Описание товара Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2", 50 м

Поливочный набор Palisad с 50-метровым шлангом поможет организовать подачу воды на большой площади — от водопровода или из ёмкости. Длины достаточно для работы на участке без постоянного перемещения источника воды. Шланг выполнен из пластика и оснащён подключением диаметром 1/2 дюйма. Компактные габариты набора — 40,4 ? 13 см — удобны для хранения, а вес 6,39 кг делает его практичным решением для регулярных садовых работ.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2", 50 м




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40.4
Высота, см
13
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с 50-метровым шлангом поможет организовать подачу воды на большой площади — от водопровода или из ёмкости. Длины достаточно для работы на участке без постоянного перемещения источника воды. Шланг выполнен из пластика и оснащён подключением диаметром 1/2 дюйма. Компактные габариты набора — 40,4 ? 13 см — удобны для хранения, а вес 6,39 кг делает его практичным решением для регулярных садовых работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67449, 1/2", 50 м - купить по цене 2410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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