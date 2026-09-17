Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4", 50 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 745140
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2 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х39х25
Вес, кг.
7.57
Описание товара Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4", 50 м
Армированный поливочный шланг из ПВХ Сибртех «Дачник» 673586 длиной 50 м и диаметром 3/4" используется садоводами для орошения участка. Подходит для ежедневного применения, оптимален для участков средней площади. Совместим с любыми системами полива Palisad. Использование шланга позволяет сэкономить время пользователя и повышает комфорт работы в саду.
Преимущества
- Прочность и долговечность — при изготовлении использован высококачественный поливинилхлорид (ПВХ).
- Устойчивость к скручиванию и перегибам — шланг армирован полиэстерной нитью.
- Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет шланг от воздействия УФ-лучей.
- Экологичность — поливинилхлорид не содержит токсичных веществ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Армированный поливочный шланг из ПВХ Сибртех «Дачник» 673586 длиной 50 м и диаметром 3/4" используется садоводами для орошения участка. Подходит для ежедневного применения, оптимален для участков средней площади. Совместим с любыми системами полива Palisad. Использование шланга позволяет сэкономить время пользователя и повышает комфорт работы в саду.
Преимущества
- Прочность и долговечность — при изготовлении использован высококачественный поливинилхлорид (ПВХ).
- Устойчивость к скручиванию и перегибам — шланг армирован полиэстерной нитью.
- Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет шланг от воздействия УФ-лучей.
- Экологичность — поливинилхлорид не содержит токсичных веществ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673586, ПВХ, 3/4", 50 м - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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