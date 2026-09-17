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Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440

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Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 1
Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 2
Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 3
Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 4
Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 5
Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 1
  • Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 2
  • Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 3
  • Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 4
  • Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 5
  • Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745127
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
60

Описание товара Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440

Приводной ремень Denzel 66602 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование бензореза Denzel МС-7440 (арт. 66302). Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
  • Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
  • Простая установка — замена ремня не занимает много времени.



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Отзывы о товаре Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Описание

Приводной ремень Denzel 66602 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование бензореза Denzel МС-7440 (арт. 66302). Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
  • Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
  • Простая установка — замена ремня не занимает много времени.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень приводной для бензореза DENZEL 66602, МС-7440 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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