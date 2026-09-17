Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 741732
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х15х8
Вес, г.
952
Описание товара Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар
Надежный спиральный пневматический шланг из гибкого полиуретана для бытового и полупрофессионального применения. За счет пружинной формы он не ложится на грязный пол и автоматически сжимается после окончания работы. Модель укомплектована металлическими наконечниками быстроразъемного соединения типа Рапид. Шланг отлично подходит для продувочных работ, подкачки шин автомобильным компрессором, а также для подключения легких краскопультов или пневмостеплеров.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Надежный спиральный пневматический шланг из гибкого полиуретана для бытового и полупрофессионального применения. За счет пружинной формы он не ложится на грязный пол и автоматически сжимается после окончания работы. Модель укомплектована металлическими наконечниками быстроразъемного соединения типа Рапид. Шланг отлично подходит для продувочных работ, подкачки шин автомобильным компрессором, а также для подключения легких краскопультов или пневмостеплеров.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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