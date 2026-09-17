Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6473-15, 6 ? 8 мм, 15 м, 15 бар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 741735
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
8
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х15х9
Вес, г.
720
Описание товара Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6473-15, 6 ? 8 мм, 15 м, 15 бар
Компактный спиральный шланг с уменьшенным внутренним сечением, разработанный для подключения пневмоинструмента с небольшим расходом воздуха. Изготовлен из легкого, но прочного полиуретана. Минимальный вес шланга практически не ощущается в руке, что существенно снижает усталость оператора при длительной работе с аэрографами, заклепочниками или нейлерами. Оснащен стандартными наконечниками Рапид для быстрого и герметичного соединения элементов пневмосистемы.
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Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
8
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Компактный спиральный шланг с уменьшенным внутренним сечением, разработанный для подключения пневмоинструмента с небольшим расходом воздуха. Изготовлен из легкого, но прочного полиуретана. Минимальный вес шланга практически не ощущается в руке, что существенно снижает усталость оператора при длительной работе с аэрографами, заклепочниками или нейлерами. Оснащен стандартными наконечниками Рапид для быстрого и герметичного соединения элементов пневмосистемы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6473-15, 6 ? 8 мм, 15 м, 15 бар - этот товар вы можете купить по цене 1370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6473-15, 6 ? 8 мм, 15 м, 15 бар