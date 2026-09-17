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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар

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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 1
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 2
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 3
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 4
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 1
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 2
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 3
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 4
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741736
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар
2 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х17х10
Вес, кг.
1.38

Описание товара Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар

Спиральный полиуретановый шланг средней длины, совмещающий в себе мобильность и компактность хранения. Благодаря упругости витков магистраль всегда находится на весу, снижая риск случайного повреждения шланга или зацепа за детали на полу. Прочный материал устойчив к перепадам температур и истиранию. Быстросъемные соединения стандарта Рапид обеспечивают надежную фиксацию и мгновенную замену рабочего пневмоинструмента в процессе выполнения задач.



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Отзывы о товаре Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Описание
Спиральный полиуретановый шланг средней длины, совмещающий в себе мобильность и компактность хранения. Благодаря упругости витков магистраль всегда находится на весу, снижая риск случайного повреждения шланга или зацепа за детали на полу. Прочный материал устойчив к перепадам температур и истиранию. Быстросъемные соединения стандарта Рапид обеспечивают надежную фиксацию и мгновенную замену рабочего пневмоинструмента в процессе выполнения задач.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-15, 8 ? 12 мм, 15 м, 15 бар - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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