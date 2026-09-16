Наушники защитные ЗУБР защита до 110 дБ, со складным мягким оголовьем (11370)
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Характеристики
Тип товара
Наушники защитные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
В наличии
Код товара: 710295
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники защитные
Дополнительно
снижение уровня шума 30 дБ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х10
Вес, г.
350
Описание товара Наушники защитные ЗУБР защита до 110 дБ, со складным мягким оголовьем (11370)
Защитные наушники, складное мягкое оголовье Зубр ЭКСПЕРТ 11370 регулируются по размеру головы. Используются в условиях умеренного производственного шума. Легко складываются, что обеспечивает компактность при хранении. Обтюраторы, поролоновые вставки делают наушники максимально удобными. Дуга выполнена из стали, поэтому чашки имеют постоянное усилие прижатия к голове. Допустимый уровень шума - 105 дБ. Акустическая эффективность: 30 дБ.
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Бренд
Тип товара
Наушники защитные
Дополнительно
снижение уровня шума 30 дБ
Страна производитель
Китай
Защитные наушники, складное мягкое оголовье Зубр ЭКСПЕРТ 11370 регулируются по размеру головы. Используются в условиях умеренного производственного шума. Легко складываются, что обеспечивает компактность при хранении. Обтюраторы, поролоновые вставки делают наушники максимально удобными. Дуга выполнена из стали, поэтому чашки имеют постоянное усилие прижатия к голове. Допустимый уровень шума - 105 дБ. Акустическая эффективность: 30 дБ.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Наушники защитные ЗУБР защита до 110 дБ, со складным мягким оголовьем (11370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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