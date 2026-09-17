Top.Mail.Ru
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4" 50м, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4" 50м, LUXE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 6
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 7
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 8
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 9
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
50
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 7
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 8
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 9
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4&quot; 50м, LUXE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744997
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4" 50м, LUXE
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х56х14
Вес, кг.
12.8

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4" 50м, LUXE

Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4" 50м, LUXE

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4" 50м, LUXE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
25
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4" 50м, LUXE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67605, 3/4" 50м, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5130 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...