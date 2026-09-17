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Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4", 50м, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4", 50м, LUXE

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
50
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4&quot;, 50м, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 744999
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
24.8
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
58
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х58х16
Вес, кг.
14.3

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4", 50м, LUXE

Поливочный набор Palisad с 50-метровым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Осцилирующий дождеватель формирует прямоугольную зону полива, помогая равномерно увлажнять грядки и газон. Благодаря забору воды из ёмкости или водопровода набор подходит для разных условий подключения. Пластиковая конструкция весит 15 кг, ширина системы составляет 58 см, высота — 16 см. Диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим соединением. Система полива Palisad сочетает длинный шланг и встроенный рассеиватель для удобного полива прямоугольных участков.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4", 50м, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
24.8
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
58
Развернуть
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с 50-метровым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Осцилирующий дождеватель формирует прямоугольную зону полива, помогая равномерно увлажнять грядки и газон. Благодаря забору воды из ёмкости или водопровода набор подходит для разных условий подключения. Пластиковая конструкция весит 15 кг, ширина системы составляет 58 см, высота — 16 см. Диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующим соединением. Система полива Palisad сочетает длинный шланг и встроенный рассеиватель для удобного полива прямоугольных участков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67640, 4 слойный 3/4", 50м, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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