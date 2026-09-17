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Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м

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Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м - фото 1
Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
  • Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м - фото 1
  • Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745187
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м
6 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр шланга
25
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
65.6
Высота, см
23.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х65х24
Вес, кг.
23.98

Описание товара Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м

Шланг для полива «Мир Инструмента» длиной 50 метров поможет организовать подачу воды на большой площади — от грядок и клумб до других зон, удалённых от источника. Модель подходит для подключения к водопроводу или забора воды из ёмкости. Резиновый шланг рассчитан на давление 8 бар и обеспечивает удобный запас по длине для различных задач полива. В конструкции не предусмотрены рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива — подача осуществляется напрямую. Вес изделия составляет 23 кг, габариты — 65,6 ? 23,6 см.

Отзывы о товаре Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр шланга
25
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
65.6
Высота, см
23.6
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Страна производитель
Китай
Описание
Шланг для полива «Мир Инструмента» длиной 50 метров поможет организовать подачу воды на большой площади — от грядок и клумб до других зон, удалённых от источника. Модель подходит для подключения к водопроводу или забора воды из ёмкости. Резиновый шланг рассчитан на давление 8 бар и обеспечивает удобный запас по длине для различных задач полива. В конструкции не предусмотрены рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива — подача осуществляется напрямую. Вес изделия составляет 23 кг, габариты — 65,6 ? 23,6 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м - по цене 6810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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