Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб.
В наличии
Код товара: 745187
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Загружаем...
6 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр шланга
25
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
65.6
Высота, см
23.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х65х24
Вес, кг.
23.98
Описание товара Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м
Шланг для полива «Мир Инструмента» длиной 50 метров поможет организовать подачу воды на большой площади — от грядок и клумб до других зон, удалённых от источника. Модель подходит для подключения к водопроводу или забора воды из ёмкости. Резиновый шланг рассчитан на давление 8 бар и обеспечивает удобный запас по длине для различных задач полива. В конструкции не предусмотрены рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива — подача осуществляется напрямую. Вес изделия составляет 23 кг, габариты — 65,6 ? 23,6 см.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр шланга
25
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
65.6
Высота, см
23.6
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Страна производитель
Китай
Шланг для полива «Мир Инструмента» длиной 50 метров поможет организовать подачу воды на большой площади — от грядок и клумб до других зон, удалённых от источника. Модель подходит для подключения к водопроводу или забора воды из ёмкости. Резиновый шланг рассчитан на давление 8 бар и обеспечивает удобный запас по длине для различных задач полива. В конструкции не предусмотрены рассеиватель, регулятор расхода воды и фиксатор для длительного полива — подача осуществляется напрямую. Вес изделия составляет 23 кг, габариты — 65,6 ? 23,6 см.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67557, Д=25 мм, 50 м - по цене 6810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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