Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Катушки/тележки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб.
В наличии
Код товара: 696908
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7 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Форма участка полива
произвольная
Диаметр подключения
1/4 дюйм
Диаметр шланга
13 мм
Ширина, см
29.7
Высота, см
34.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х35х30
Вес, кг.
5.54
Описание товара Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590)
Поливочный набор Raco 4260-55/590 применяется для полива растений. Удобная катушка для шланга избавит от неудобства скручивания шланга руками. Удобная эргономичная насадка сделает процесс полива приятным и быстрым. Наконечник оснащен функцией плавного регулирования потока воды. Все элементы изготовлены из высококачественных материалов. Набор имеет длительный срок эксплуатации. В набор входят поливочный шланг на катушке, соединительный шланг, необходимые фитинги для подключения к водопроводной системе, поливочный наконечник, комплект для крепления катушки на стене. Современные материалы и прочная конструкция гарантируют надежность и долгий срок службы набора.
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Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Форма участка полива
произвольная
Диаметр подключения
1/4 дюйм
Диаметр шланга
13 мм
Ширина, см
29.7
Высота, см
34.8
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Raco 4260-55/590 применяется для полива растений. Удобная катушка для шланга избавит от неудобства скручивания шланга руками. Удобная эргономичная насадка сделает процесс полива приятным и быстрым. Наконечник оснащен функцией плавного регулирования потока воды. Все элементы изготовлены из высококачественных материалов. Набор имеет длительный срок эксплуатации. В набор входят поливочный шланг на катушке, соединительный шланг, необходимые фитинги для подключения к водопроводной системе, поливочный наконечник, комплект для крепления катушки на стене. Современные материалы и прочная конструкция гарантируют надежность и долгий срок службы набора.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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