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Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE

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Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 1
Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 2
Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 3
Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
50
  • Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 1
  • Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 2
  • Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 3
  • Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4&quot;, 50 м Мята, LUXE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745007
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х42х24
Вес, кг.
10.35

Описание товара Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE

Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE

Отзывы о товаре Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
50
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Описание
Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг PALISAD 67667, 4 слойный поливочный 3/4", 50 м Мята, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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