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Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм

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Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 1
Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 2
Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 3
Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 4
Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 5
Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
55
Длина, мм
150
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 1
  • Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 2
  • Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 3
  • Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 4
  • Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 5
  • Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744833
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
55
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
80

Описание товара Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм

Перовое сверло по дереву Сибртех 70399 предназначено для получения в древесине глубоких отверстий диаметром 55 мм. Имеет центральный шип, обеспечивающий точное позиционирование и облегчающий засверливание. Позволяет просверливать сквозные, а при отсутствии строгих требований к форме дна — и глухие отверстия. Может быть установлено в патрон ручной или электрической дрели, а также сверлильного станка. Сверло используется в столярном деле.

Преимущества

  • Прочность — сверло из инструментальной стали устойчиво к динамическим нагрузкам.
  • Износостойкость — рабочая часть твердостью 42-50 HRC долго сохраняет режущую способность.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
55
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Перовое сверло по дереву Сибртех 70399 предназначено для получения в древесине глубоких отверстий диаметром 55 мм. Имеет центральный шип, обеспечивающий точное позиционирование и облегчающий засверливание. Позволяет просверливать сквозные, а при отсутствии строгих требований к форме дна — и глухие отверстия. Может быть установлено в патрон ручной или электрической дрели, а также сверлильного станка. Сверло используется в столярном деле.

Преимущества

  • Прочность — сверло из инструментальной стали устойчиво к динамическим нагрузкам.
  • Износостойкость — рабочая часть твердостью 42-50 HRC долго сохраняет режущую способность.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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