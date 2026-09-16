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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 230x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-230-1.6) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 230x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-230-1.6)

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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 230x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-230-1.6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск отрезной
Комплектация
Диск отрезной, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 230x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-230-1.6)
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Диск отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
двухслойное упрочнение, диаметр 230 мм, толщина 1.6 мм
Комплектация
Диск отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х1
Вес, г.
200

Описание товара Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 230x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-230-1.6)

Диски KRAFTOOL X7 оснащены двуслойным упрочнением усиленными стеклосетками. Концентрация чистого химически стойкого Монокристаллического оксида алюминия составляет до 98%. Синтетические связуюущие смолы изготовлены на основе быстросохнущих спиртовых компанентов с полным отсутствием содержания серы и хлора.



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Отзывы о товаре Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 230x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-230-1.6)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Диск отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
двухслойное упрочнение, диаметр 230 мм, толщина 1.6 мм
Комплектация
Диск отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x2
Страна производитель
Китай
Описание
Диски KRAFTOOL X7 оснащены двуслойным упрочнением усиленными стеклосетками. Концентрация чистого химически стойкого Монокристаллического оксида алюминия составляет до 98%. Синтетические связуюущие смолы изготовлены на основе быстросохнущих спиртовых компанентов с полным отсутствием содержания серы и хлора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 230x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-230-1.6) - по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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