Полотна для лобзика KRAFTOOL T144D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 75 мм, 2 шт, (159521-4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотно для лобзика
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 706724
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
310 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Германия
Дополнительно
шаг зуба 4 мм, рабочая длина 75 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
184x50x3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
18
Описание товара Полотна для лобзика KRAFTOOL T144D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 75 мм, 2 шт, (159521-4)
Полотна KRAFTOOL для электролобзика являются профессиональным расходным инструментом и обладают повышенным рабочим ресурсом
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитДиск отрезной алмазный сегментный Sparta Europa Standard 125x22,...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 8.0 х 117 мм, сталь Р6М5, класс В...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 6.0 х 93 мм, сталь P6M5, (2965...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T119BO, EU-хвост., по дереву, пласт...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по бетону Matrix 70870, 10 х 200 мм, цилиндрический хвост...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704016, 16 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704018, 18 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704182, 35 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70429, 36 мм 6-гранный хвостовик
Бренд
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Германия
Дополнительно
шаг зуба 4 мм, рабочая длина 75 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
184x50x3
Страна производитель
Китай
Полотна KRAFTOOL для электролобзика являются профессиональным расходным инструментом и обладают повышенным рабочим ресурсом
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотна для лобзика KRAFTOOL T144D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 75 мм, 2 шт, (159521-4) - по цене 310 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полотна для лобзика KRAFTOOL T144D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 75 мм, 2 шт, (159521-4)