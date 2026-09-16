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Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 17 мм, (27805-17) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 17 мм, (27805-17)

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Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 17 мм, (27805-17)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
торцовая головка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 17 мм, (27805-17)
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
Головка с посадочным квадратом 1/2
Комплектация
торцовая головка
Габариты (ВxГxШ), мм
24 ? 38 ? 43 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
70

Описание товара Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 17 мм, (27805-17)

Высокопрочная головка торцевая 27805-17_z01 длиной 38 мм производства компании KRAFTOOL пригодится для вкручивания и выкручивания разнообразных гаек и болтов при ремонте транспортных и других технических средств, сантехнических работах и прочих бытовых и профессиональных видах работ. Головка с посадочным квадратом 1/2" имеет современный профиль FLANK 17 мм, который отлично подходит для стандартных крепежных элементов и позволяет создавать максимальное усилие при откручивании сильно закрученных шпилек, гаек и болтов, а также добраться до сложнодоступных частей. Сплав CrV сталь обладает наибольшей надежностью и обеспечивает качественную работу головки. Специальное хромированное покрытие обеспечивает защиту от воздействия внешних факторов.



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Отзывы о товаре Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 17 мм, (27805-17)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
Головка с посадочным квадратом 1/2
Комплектация
торцовая головка
Габариты (ВxГxШ), мм
24 ? 38 ? 43 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопрочная головка торцевая 27805-17_z01 длиной 38 мм производства компании KRAFTOOL пригодится для вкручивания и выкручивания разнообразных гаек и болтов при ремонте транспортных и других технических средств, сантехнических работах и прочих бытовых и профессиональных видах работ. Головка с посадочным квадратом 1/2" имеет современный профиль FLANK 17 мм, который отлично подходит для стандартных крепежных элементов и позволяет создавать максимальное усилие при откручивании сильно закрученных шпилек, гаек и болтов, а также добраться до сложнодоступных частей. Сплав CrV сталь обладает наибольшей надежностью и обеспечивает качественную работу головки. Специальное хромированное покрытие обеспечивает защиту от воздействия внешних факторов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 17 мм, (27805-17) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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