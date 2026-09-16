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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05)

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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05) - фото 1
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05) - фото 2
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05) - фото 1
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05) - фото 2
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05)
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 5 мм, двухгранное
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
132x10x52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х1
Вес, г.
16

Описание товара Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05)

Сверла по кафелю и стеклу с двумя режущими лезвиями помогут быстро и аккуратно сделать отверстия в необходимом материале. Применение охлаждающей жидкости при сверлении значительно продлевает срок службы инструмента. Необходимо избегать перегрева сверла.



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Отзывы о товаре Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 5 мм, двухгранное
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
132x10x52
Страна производитель
Китай
Описание
Сверла по кафелю и стеклу с двумя режущими лезвиями помогут быстро и аккуратно сделать отверстия в необходимом материале. Применение охлаждающей жидкости при сверлении значительно продлевает срок службы инструмента. Необходимо избегать перегрева сверла.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-05) - данный товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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