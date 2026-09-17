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Уцененный товар Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 742907
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Уцененный товар Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние, 742907

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Уценка
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 1
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 2
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 3
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 4
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 450 руб.  4 160 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742907
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние
3 450 руб. -17%
4 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Уцененный товар Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, бинокль, чехол, ремешок, салфетка, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, бинокль, чехол, ремешок, салфетка, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 3450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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