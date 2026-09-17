Top.Mail.Ru
Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г - фото 1
Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г - фото 2
Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г - фото 1
  • Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г - фото 2
  • Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742600
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г
5 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
914
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х46х9
Вес, кг.
4.5

Описание товара Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г

Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
914
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г – стоимость товара 5430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...