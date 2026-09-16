Top.Mail.Ru
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 1
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 2
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 3
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 4
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 5
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 6
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 7
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 8
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 9
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 10
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 11
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 12
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 13
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
63
Расход губок
55
Способ крепления
струбцина
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 1
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 2
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 3
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 4
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 5
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 6
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 7
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 8
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 9
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 10
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 11
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 12
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 13
  • Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65)
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Комплектация
тиски, документация, упаковка
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
63
Расход губок
55
Способ крепления
струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х10
Вес, кг.
4

Описание товара Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65)

Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65)



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Комплектация
тиски, документация, упаковка
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
63
Расход губок
55
Способ крепления
струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски настольные многофункциональные KRAFTOOL 3D-Mini, 65/38 мм, (32714-65) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...