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Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм

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Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 1
Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 2
Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 3
Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 4
Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 5
Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
бытовой
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 1
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 2
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 3
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 4
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 5
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742556
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
бытовой
Диаметр наконечника кернера, мм
2.4
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х2
Вес, г.
94

Описание товара Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм

Автоматически усиленный кернер износостойкий наконечник из Cr-Mo стали группы А,59HRC,длина 125мм,2,4мм Зубр "ЭКСПЕРТ" 21420-12 не требует наличия молотка для нанесения разметки на детали. Для использования достаточно сильно нажать на инструмент. В изготовлении использована износостойкая хромомолибденовая сталь твердости 59 HRC.



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Отзывы о товаре Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
бытовой
Диаметр наконечника кернера, мм
2.4
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматически усиленный кернер износостойкий наконечник из Cr-Mo стали группы А,59HRC,длина 125мм,2,4мм Зубр "ЭКСПЕРТ" 21420-12 не требует наличия молотка для нанесения разметки на детали. Для использования достаточно сильно нажать на инструмент. В изготовлении использована износостойкая хромомолибденовая сталь твердости 59 HRC.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм - стоимость товара 1280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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