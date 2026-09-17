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Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм

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Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм - фото 1
Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм - фото 2
Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм - фото 3
Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
бытовой
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм - фото 1
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм - фото 2
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм - фото 3
  • Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742555
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
бытовой
Материал основания
CR-MO (хромомолибденванадиевая сталь)
Диаметр наконечника кернера, мм
2.4
Длина, мм
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
59

Описание товара Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм

Кернер ЗУБР 21420-10 ЭКСПЕРТ автоматич,высокоточный,Cr-Mo,59HRC,длина 105мм, 2,4мм; Инновационная автоматическая конструкция обеспечивает простую, точную и надежную разметку; Износостойкий наконечник из хромомолибденовой стали (группа стали А), закаленный до твердости 59 HRC обеспечивает длительный срок службы инструмента; Специальная конструкция и высокоточная обработка движущихся деталей обеспечивает высокую надежность инструмента



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Отзывы о товаре Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
бытовой
Материал основания
CR-MO (хромомолибденванадиевая сталь)
Диаметр наконечника кернера, мм
2.4
Длина, мм
105
Страна производитель
Китай
Описание
Кернер ЗУБР 21420-10 ЭКСПЕРТ автоматич,высокоточный,Cr-Mo,59HRC,длина 105мм, 2,4мм; Инновационная автоматическая конструкция обеспечивает простую, точную и надежную разметку; Износостойкий наконечник из хромомолибденовой стали (группа стали А), закаленный до твердости 59 HRC обеспечивает длительный срок службы инструмента; Специальная конструкция и высокоточная обработка движущихся деталей обеспечивает высокую надежность инструмента


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм - купить по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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