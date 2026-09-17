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Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм

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Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм - фото 1
Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм - фото 2
Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм - фото 3
Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для фрезеров, для пил, для электролобзика
Материал назначения
дерево, пластик, сталь
Диаметр, мм
1400
Длина, мм
1732
Ширина, мм
125
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм - фото 1
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм - фото 2
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм - фото 3
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742482
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм
2 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для фрезеров, для пил, для электролобзика
Материал
алюминий, сталь, пластик
Материал назначения
дерево, пластик, сталь
Диаметр, мм
1400
Длина, мм
1732
Ширина, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.73х0.13х0.05
Вес, кг.
1.66

Описание товара Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм

Шина направляющая ЗУБР 1400мм УЗН-140 32232-2 - используется в качестве направляющей для режущего инструмента. Сила зажима 120 кг. Губки из полиамида армированного фиберглассом. Высокое качество. Широкий спектр применения. Профессиональная шина направляющая для разных видов режущего инструмента из анодированного алюминия. Удобная фиберглассовая рукоятка, усиленная внутренними ребрами жесткости. Благодаря высокому качеству металла, шина имеет длительный срок службы и будет незаменимым помощником любого мастера.



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Отзывы о товаре Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для фрезеров, для пил, для электролобзика
Материал
алюминий, сталь, пластик
Материал назначения
дерево, пластик, сталь
Диаметр, мм
1400
Длина, мм
1732
Ширина, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Россия
Описание
Шина направляющая ЗУБР 1400мм УЗН-140 32232-2 - используется в качестве направляющей для режущего инструмента. Сила зажима 120 кг. Губки из полиамида армированного фиберглассом. Высокое качество. Широкий спектр применения. Профессиональная шина направляющая для разных видов режущего инструмента из анодированного алюминия. Удобная фиберглассовая рукоятка, усиленная внутренними ребрами жесткости. Благодаря высокому качеству металла, шина имеет длительный срок службы и будет незаменимым помощником любого мастера.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм - по цене 2130 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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