Сверло по металлу Matrix 72099, 20 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
20
Длина, мм
205
Комплектация
Сверло - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
В наличии
Код товара: 745985
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 120 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
20
Длина, мм
205
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х2
Вес, кг.
1.41
Описание товара Сверло по металлу Matrix 72099, 20 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик
Полированное сверло по металлу Matrix 72099 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 20 мм. Угол заточки составляет 118°, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
- Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНабор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 пре...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная Matrix 72991, 230 мм, Двухрядная
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70990, 28 x 1000 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитНабор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723614, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26...
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная Matrix 72992, 230 мм, Turbo
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегмен...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитНаправляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70188, 40 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73056, ф180х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитДиск алмазный сплошной DENZEL 73160, супертонкий, 250 х 25,4 мм,...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
20
Длина, мм
205
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Полированное сверло по металлу Matrix 72099 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 20 мм. Угол заточки составляет 118°, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
- Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 72099, 20 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик - по цене 2120 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 72099, 20 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик