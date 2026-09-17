Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 744829
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2 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х9
Вес, кг.
1.35
Описание товара Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм
Буровая коронка M22 х 125 мм Matrix 70394 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
- Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
- Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Буровая коронка M22 х 125 мм Matrix 70394 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
- Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
- Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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