Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 100 руб.
В наличии
Код товара: 741689
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 100 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х55х45
Вес, кг.
17
Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-П15, 15 кВт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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