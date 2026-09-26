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Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741660
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
57х23х23
Вес, кг.
3.9

Описание товара Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002

Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002



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Отзывы о товаре Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
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