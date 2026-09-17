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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар

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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 1
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 2
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 3
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 4
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 5
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 1
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 2
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 3
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 4
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 5
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741733
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х17х10
Вес, кг.
1.81

Описание товара Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар

Длинный спиральный пневмошланг из полиуретана для работы в крупногабаритных боксах и гаражах. Обеспечивает подачу сжатого воздуха от компрессора на значительное расстояние, сохраняя при этом порядок на рабочем месте благодаря самоскручивающейся конструкции. Шланг оснащен металлическими фитингами для быстрой стыковки, не дубеет на холоде и выдерживает интенсивные нагрузки, оставаясь гибким и устойчивым к изломам на протяжении всего срока службы.



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Отзывы о товаре Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Описание
Длинный спиральный пневмошланг из полиуретана для работы в крупногабаритных боксах и гаражах. Обеспечивает подачу сжатого воздуха от компрессора на значительное расстояние, сохраняя при этом порядок на рабочем месте благодаря самоскручивающейся конструкции. Шланг оснащен металлическими фитингами для быстрой стыковки, не дубеет на холоде и выдерживает интенсивные нагрузки, оставаясь гибким и устойчивым к изломам на протяжении всего срока службы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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