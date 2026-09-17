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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар

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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 1
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 2
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 3
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 4
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 5
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 1
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 2
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 3
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 4
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 5
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741731
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар
3 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, м
1.07х0.51х0.42
Вес, кг.
1.81

Описание товара Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар

Максимально длинный в линейке спиральный пневмошланг, идеальный для организации рабочих мест на больших площадях. Изготовлен из полиуретана с повышенной эластичностью, который легко растягивается на всю длину и аккуратно собирается обратно без образования узлов. Шланг оснащен стандартными быстроразъемными фитингами, устойчив к механическим повреждениям и температурным перепадам, что позволяет использовать его как внутри помещений, так и на открытых объектах.



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Отзывы о товаре Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Тайвань
Описание
Максимально длинный в линейке спиральный пневмошланг, идеальный для организации рабочих мест на больших площадях. Изготовлен из полиуретана с повышенной эластичностью, который легко растягивается на всю длину и аккуратно собирается обратно без образования узлов. Шланг оснащен стандартными быстроразъемными фитингами, устойчив к механическим повреждениям и температурным перепадам, что позволяет использовать его как внутри помещений, так и на открытых объектах.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3060 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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