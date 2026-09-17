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Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт

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Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт - фото 1
Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт - фото 2
Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор аксессуаров
  • Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт - фото 1
  • Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт - фото 2
  • Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741639
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор аксессуаров
Дополнительно
болтовое крепление, для перемещения бензогенераторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х13
Вес, кг.
3.33

Описание товара Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт

Специализированный транспортировочный набор для модернизации стационарных бензиновых и дизельных электростанций малой и средней мощности. Включает в себя прочные колеса с резиновым протектором, опорные ножки с виброгасящими элементами, складные рукоятки со специальными мягкими накладками и полный комплект крепежа. Позволяет легко перемещать тяжелый генератор по грунту и строительной площадке силами одного человека, превращая его в мобильный источник энергии.



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Отзывы о товаре Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор аксессуаров
Дополнительно
болтовое крепление, для перемещения бензогенераторов
Страна производитель
Китай
Описание
Специализированный транспортировочный набор для модернизации стационарных бензиновых и дизельных электростанций малой и средней мощности. Включает в себя прочные колеса с резиновым протектором, опорные ножки с виброгасящими элементами, складные рукоятки со специальными мягкими накладками и полный комплект крепежа. Позволяет легко перемещать тяжелый генератор по грунту и строительной площадке силами одного человека, превращая его в мобильный источник энергии.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-1, для генераторов мощностью до 3500 Вт - по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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